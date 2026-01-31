Okongwu: Ellbogen – und zwei Zähne sind weg

„Das ist das Ergebnis von einem Ellbogen-Check von Jaylen Brown.“ Schreibt NBA-Spieler Onyeka Okongwu auf Instagram und zeigt dabei ein Bild von seinem blutigen Mund. Und zwei fehlenden Zähnen.
Appetitlich ist freilich was Anderes. Schon während des Spiels gegen die Boston Celtics in der Nacht auf Donnerstag hatte Okongwu von den Atlanta Hawks in die Kameras „gelächelt“ und seine blutende Zahnlücke präsentiert. Auf Instagram legte er nach dem Spiel nach. Mit einer noch detaillierteren Nahaufnahme vom Ort des Geschehens. Ein bisserl grausig irgendwie.
Wie es dazu kommen konnte? Ein Zweikampf im letzten Viertel der Partie. Bostons Jaylen Brown hatte de Ball, Okongwu ging auf Tuchfühlung, rein in den Zweikampf. Als „Dank“ dafür kassierte er den Ellbogen von Brown. Und das blutige Malheur war passiert. Onkongwu blutete heftig, zwei Schneidezähne gingen verloren.
„Einfach Pech“
Der „Täter“ gab sich mitfühlend, gleichzeitig nicht dezidiert schuldbewusst. „Ich habe so aggressiv gespielt wie immer“, erklärte Bostons Brown: „Es war nur ein Basketballspielzug, einfach Pech.“ Okongwu sei „ein guter Spieler“, er könne seine Situation bestens nachempfinden, habe er doch selbst schon einmal einen Gesichtsbruch samt angebrochener Zähne erlitten. Er habe Okonguw jedenfalls nicht absichtlich verletzt. „Ich weiß, dass er einen langen Tag beim Zahnarzt verbringen wird. Ich hoffe, er erholt sich gut.“
Ach ja, Basketball wurde auch gespielt an dem Abend. Die Hawks, das Team des verletzten Okongwu, besiegten die Celtics in deren Heimat 117:106.
