Okongwu: Ellbogen – und zwei Zähne sind weg

„Einfach Pech“

Der „Täter“ gab sich mitfühlend, gleichzeitig nicht dezidiert schuldbewusst. „Ich habe so aggressiv gespielt wie immer“, erklärte Bostons Brown: „Es war nur ein Basketballspielzug, einfach Pech.“ Okongwu sei „ein guter Spieler“, er könne seine Situation bestens nachempfinden, habe er doch selbst schon einmal einen Gesichtsbruch samt angebrochener Zähne erlitten. Er habe Okonguw jedenfalls nicht absichtlich verletzt. „Ich weiß, dass er einen langen Tag beim Zahnarzt verbringen wird. Ich hoffe, er erholt sich gut.“