Nach Krebsdiagnose übernahm 75-Jährige Marktstand

Mit 75 Jahren steht Maria Hammer immer noch auf Märkten und unterstützte so ihre Tochter nach ihrer Krebsdiagnose. Als Dankeschön wurde sie als Herzensmensch nominiert.
Eine Krebsdiagnose stellt das Leben von Betroffenen völlig auf den Kopf – etwa das von Sabrina Hammer, die 2019 an Brustkrebs erkrankte: „Jede Woche hat mich meine Mutter zur Chemo nach Villach gebracht, meine Tochter vom Kindergarten abgeholt und sogar das Gewerbe, das ich stilllegen musste, hat sie für mich übernommen“, erklärt die 49-Jährige, warum sie ihre Mama als Herzensmensch nominiert hat: „Um ihr meinen Dank auszudrücken!“
„In unserer Familie halten wir zusammen“
„Meine Enkelin Fabienne war damals erst vier Jahre alt – das war wirklich eine schlimme Zeit“, erinnert sich die 75-jährige Maria Hammer, die selbst über 30 Jahre auf Messen in Deutschland, der Schweiz und ganz Österreich unterwegs war. Ohne zu zögern, sprang Maria für ihre Tochter ein, trotz eigener gesundheitlicher Probleme: „Ich hatte auch Brustkrebs. Und auch wenn ich nichts Schweres mehr heben kann – in unserer Familie halten wir zusammen und sind alle füreinander da!“
Die „Krone“ war in ganz Kärnten unterwegs und hat die heurigen Herzensmenschen besucht, um sie Ihnen in den kommenden Wochen vorzustellen – das Video dazu finden Sie oben. Und nicht vergessen: Noch bis 1. Oktober können Sie für Ihren Herzensverein abstimmen. Bei der großen Gala am 18. Oktober in Pörtschach werden dann die Preisträger geehrt.
Dass sie von ihrer Tochter nominiert wurde, rührt Maria zu Tränen: „Das war schön, aber auch schockierend – ich steh’ nicht gern im Rampenlicht.“ Dafür aber umso lieber auf Märkten: „Ich mag das einfach gern, auch wenn man Früh aufstehen und bei jedem Wetter für die Kunden da sein muss“, schildert die 75-Jährige, die gemeinsam mit ihrer Tochter und Enkelin in einem reinen Frauenhaushalt in der kleinen Ortschaft Pubersdorf in der Gemeinde Poggersdorf lebt. „Sie ist nicht nur eine liebe, hilfsbereite Mutter, sondern auch die perfekte Oma für Fabienne“, schwärmt Tochter Sabrina, die ihrer Mama für die Hilfe in der schweren Zeit unendlich dankbar ist.
Kommentare
