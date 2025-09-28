Nach Krebsdiagnose übernahm 75-Jährige Marktstand

Dass sie von ihrer Tochter nominiert wurde, rührt Maria zu Tränen: „Das war schön, aber auch schockierend – ich steh’ nicht gern im Rampenlicht.“ Dafür aber umso lieber auf Märkten: „Ich mag das einfach gern, auch wenn man Früh aufstehen und bei jedem Wetter für die Kunden da sein muss“, schildert die 75-Jährige, die gemeinsam mit ihrer Tochter und Enkelin in einem reinen Frauenhaushalt in der kleinen Ortschaft Pubersdorf in der Gemeinde Poggersdorf lebt. „Sie ist nicht nur eine liebe, hilfsbereite Mutter, sondern auch die perfekte Oma für Fabienne“, schwärmt Tochter Sabrina, die ihrer Mama für die Hilfe in der schweren Zeit unendlich dankbar ist.