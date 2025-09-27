„45 Jahre habe ich mir Rücken krumm gearbeitet“

LIVE: 6:0! Frankfurt demütigt Mönchengladbach
Der Oktober steht im Zeichen der Senioren. Doch wie ist die Stimmung bei ihnen, nachdem der Sparstift angesetzt wurde? Das hat die „Krone“ die ältere Generation beim Fest der Senioren im Rathaus gefragt.
„Aber bitte mit Sahne“, lautet das Motto beim großen Seniorenfest zum Auftakt des Monats der Pensionisten am Freitag im Rathaus. Eine kostenlose Veranstaltung mit Musik, Tanz, Aperol-Spritz und Punschkrapfen. In Zeiten wie diesen, in denen die Senioren aufgrund des Sparzwangs, im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen, überwiegend zur Kasse gebeten werden – erhöhter Gesundheitskassenbeitrag, Wegfall des Einzelfahrscheins für Senioren bei den Wiener Linien oder die soziale Staffelung bei den Pensionserhöhungen – wichtiger denn je.
