Alfred Dorfer: „Den Hund könnte ich nicht spielen“

2026 steht im österreichischen Fernsehen ganz im Zeichen des Hundes. Die Neuauflage von „Kommissar Rex“ in sechs jeweils 90-minütigen Episoden (Start im Frühling) könnte zum Quotenhit werden. Als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler wird Kabarett-Legende Alfred Dorfer fungieren – der uns vorab schon erste Einblicke in diese „Traumrolle“ gibt.
„Krone“: Herr Dorfer, mit Ihrer Rolle als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler in der Neuauflage von „Kommissar Rex“ haben Sie sich offenbar einen Lebenstraum erfüllt …
Alfred Dorfer: Ich bin kindisch geblieben und will immer noch ein paar Rollen wie Römer oder Ritter spielen. Der Forensiker war eine davon. Ich habe vor fast zwei Jahrzehnten in meiner Sendung „artgenossen“ ein Gespräch mit dem Gerichtsmediziner Christian Reiter geführt und das war sehr beeindruckend. Er sagte mir damals, er liebe diesen Beruf, weil seine Patientinnen und Patienten nicht zurückreden können. Wie der Forensiker im „Kommissar Rex“ gezeichnet ist, hat mich interessiert. Eine andere Rolle – wie etwa den Hund – könnte ich gar nicht spielen. (lacht)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.