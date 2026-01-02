Alfred Dorfer: „Den Hund könnte ich nicht spielen“

„Krone“: Herr Dorfer, mit Ihrer Rolle als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler in der Neuauflage von „Kommissar Rex“ haben Sie sich offenbar einen Lebenstraum erfüllt …

Alfred Dorfer: Ich bin kindisch geblieben und will immer noch ein paar Rollen wie Römer oder Ritter spielen. Der Forensiker war eine davon. Ich habe vor fast zwei Jahrzehnten in meiner Sendung „artgenossen“ ein Gespräch mit dem Gerichtsmediziner Christian Reiter geführt und das war sehr beeindruckend. Er sagte mir damals, er liebe diesen Beruf, weil seine Patientinnen und Patienten nicht zurückreden können. Wie der Forensiker im „Kommissar Rex“ gezeichnet ist, hat mich interessiert. Eine andere Rolle – wie etwa den Hund – könnte ich gar nicht spielen. (lacht)