Landespolizeidirektor

„Es hat geknirscht, aber Reformen waren richtig“

Oberösterreich
02.01.2026 06:00
Sein Reformeifer hat ihm nicht nur Freunde beschert: der oö. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl
Sein Reformeifer hat ihm nicht nur Freunde beschert: der oö. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl(Bild: Markus Wenzel)

Seit 2012 leitet Andreas Pilsl (56) die Geschicke der Landespolizeidirektion OÖ. Während es punkto Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung aktuell wenig zu meckern gibt, sind immer wieder interne Querelen Teil der Berichterstattung. Wie zuletzt das Disziplinarverfahren gegen einen Polizeioffizier, der wegen Mobbings zu der enorm hohen Geldstrafe von 32.000 Euro verdonnert worden ist.

Herr Polizeidirektor, als Beobachter denkt man sich unwillkürlich: ,Na, bei denen geht es aber intern rund.‘ Was sagen Sie dazu?
Also, die Themen Wertschätzung, Offenheit und Transparenz habe ich eigentlich, seitdem ich von Wien nach Oberösterreich zurückgekehrt bin, an oberste Stelle gestellt. Das wissen auch meine Führungskräfte. Das war sogar im vorigen Jahr Inhalt unserer Führungskräfteklausur. Aber bei viereinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt es halt auch vor, dass Dinge passieren, die nicht so schön sind. Wichtig ist, dass man daraus lernt. Das wird in diesem Fall mit Sicherheit so sein.

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Landespolizeidirektor
„Es hat geknirscht, aber Reformen waren richtig“
