„Krone“-Leserbefragung zeigt durchmischte Stimmung

Wenn man die Zahlen danach unterteilt, wie man sich bei der vergangenen Landtagswahl entschieden hat, ergibt sich ein etwas differenzierteres Bild. Denn die Wähler der beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP sehen die Lage in Kärnten deutlich besonnener: Hier überwiegen die „Sehr gut“/“Gut“-Stimmen. Am rosigsten ist die Stimmung bei SPÖ-Wählern – mehr als ein Drittel von ihnen haben so abgestimmt, nur 24 Prozent sehen die Lage negativ. Auch bei ÖVP-Wählern gibt es einen leichten Überhang zur Positivität: 29 zu 27 Prozent.