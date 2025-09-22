Tausende Kärntner Leser sagten uns die Meinung

Bis heute zu Mittag nahmen noch viele „Krone“-Leser die Chance wahr, ihre Meinung zu Kärnten und den Themen, die sie beschäftigen, uns mitzuteilen. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir die Ergebnisse präsentieren, die Politik mit diesen konfrontieren.
Noch sind Christoph Haselmayer und seine Daten-Experten vom IFDD, dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse, damit beschäftigt, die tausenden Antworten auf unsere große Leserbefragung, das „Krone-Meter“, auszuwerten. Kein Wunder – schließlich wollten wir Ihre Meinung zu einer Vielzahl von Themen erfahren.
Statt nur alle fünf Jahre, wenn es Wahlen in den Gemeinden oder im Land gibt, wollen wir so die Politik regelmäßiger überprüfen und zur Verantwortung ziehen. Mit dieser Befragung können wir jetzt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine Stimme geben, Ihre Interessen vertreten.
Wir bedanken uns für die überwältigende Teilnahme und Ihre Mitarbeit daran, unser schönes Kärnten nach vorn zu bringen.
