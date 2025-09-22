Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone-Meter“

Tausende Kärntner Leser sagten uns die Meinung

Kärnten
22.09.2025 16:00
In den vergangenen zwei Wochen nahmen zahlreiche Kärntner an der Befragung teil.
In den vergangenen zwei Wochen nahmen zahlreiche Kärntner an der Befragung teil.(Bild: Hannes Mößlacher)

Bis heute zu Mittag nahmen noch viele „Krone“-Leser die Chance wahr, ihre Meinung zu Kärnten und den Themen, die sie beschäftigen, uns mitzuteilen. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir die Ergebnisse präsentieren, die Politik mit diesen konfrontieren.

0 Kommentare

Noch sind Christoph Haselmayer und seine Daten-Experten vom IFDD, dem Institut für Demoskopie und Datenanalyse, damit beschäftigt, die tausenden Antworten auf unsere große Leserbefragung, das „Krone-Meter“, auszuwerten. Kein Wunder – schließlich wollten wir Ihre Meinung zu einer Vielzahl von Themen erfahren.

Statt nur alle fünf Jahre, wenn es Wahlen in den Gemeinden oder im Land gibt, wollen wir so die Politik regelmäßiger überprüfen und zur Verantwortung ziehen. Mit dieser Befragung können wir jetzt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine Stimme geben, Ihre Interessen vertreten.

Lesen Sie auch:
Das alte Hallenbad steht leer – ob es ein neues geben wird, ist noch offen. Mehr als die Hälfte ...
„Krone-Meter“
Knappe Entscheidung um Klagenfurter Hallenbad
16.09.2025
Grosse Leserbefragung
„Krone-Meter“: Sie alle sind die Stimmen Kärntens!
08.09.2025

Wir bedanken uns für die überwältigende Teilnahme und Ihre Mitarbeit daran, unser schönes Kärnten nach vorn zu bringen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Am Flughafen Brüssel wurde die Hälfte der am Montag geplanten Flüge gestrichen.
Störung bei Check-in
Cyberangriff: Airlines streichen weiter Flüge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
135.151 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
119.422 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
113.814 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2001 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1831 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung
1282 mal kommentiert
Die neue Parteichefin Gewessler zeigt sich selbstbewusst.
Mehr Kärnten
„Krone-Meter“
Tausende Kärntner Leser sagten uns die Meinung
Missbrauchsvorwürfe
Griss leitet Untersuchung zu SOS-Kinderdörfern
Abschied nehmen
Horten-Collection: Ist eine Linie schon Kunst?
„Sterne betrachten“
Wienerin stürzt aus Fenster sechs Meter in Tiefe
Neuer Sprecher gewählt
Junger Kärntner vertritt Österreichs Berufsschüler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf