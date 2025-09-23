Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundeskanzler erfreut

Metaller-Einigung „das Richtige für Österreich“

Wirtschaft
23.09.2025 14:21
Bundeskanzler Christian Stocker ist voll des Lobes für die Sozialpartner.
Bundeskanzler Christian Stocker ist voll des Lobes für die Sozialpartner.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Regierung zeigt sich erfreut über den raschen Verhandlungserfolg in der Metallindustrie. Wie berichtet, waren sich am Montag Arbeitgeber und Arbeitnehmer schon nach wenigen Stunden über die Lohnerhöhungen in den kommenden zwei Jahre einig. Damit haben die Sozialpartner „Verantwortung übernommen und das Richtige für Österreich getan“, so Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

0 Kommentare

„Der Gehaltsabschluss der Metaller ist ein positives Zeichen und trägt dazu bei, das Inflationsziel von zwei Prozent im kommenden Jahr zu erreichen. Nur so werden wir die Lohn-Preis-Spirale durchbrechen und die Teuerung nachhaltig in den Griff bekommen“, erklärte Stocker am Dienstag.

Das Balkendiagramm zeigt die durchschnittlichen jährlichen Lohnsteigerungen für Metaller in Österreich von 2019 bis 2027 im Vergleich zur maßgeblichen Inflation. Die höchsten Lohnsteigerungen gab es 2023 und 2024 mit 7,4 % und 8,6 %. Für 2026 und 2027 sind die Steigerungen deutlich niedriger mit 1,4 % und 1,9 %. Quelle: APA.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) frohlockte über die „Gewinner dieses Abschlusses“, nämlich „jeden einzelnen Arbeitsplatz, der in Österreich erhalten bleibt“. „Mein Dank und Respekt gilt den Verhandlerinnen und Verhandlern, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen, um das Comeback von Österreich zu schaffen“, betonte der Minister.

Grüne: „Auch in schwierigen Zeiten Kompromisse möglich“
Auch die stellvertretende Klubobfrau der NEOS, Martina von Künsberg Sarre, zeigte sich am Dienstag „sehr beeindruckt“, dass der Abschluss der Metaller so schnell zustande gekommen war. Sie nahm es als Zeichen dafür, „dass die Metaller sehen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung ist, die Wirtschaft in Österreich wieder auf den richtigen Weg zu bringen“. Sie hofft nun darauf, dass auch die Beamtengewerkschaft entscheidet, in Gespräche für ein Aufschnüren des im vergangenen Jahr geschlossenen Gehaltspakets zu treten. Für Grünen-Chefin Leonore Gewessler zeigt der Abschluss, „dass auch in schwierigen Zeiten Kompromisse möglich sind“.

Lesen Sie auch:
Bahnangestellte haben klargestellt: „Wir wollen keine Reallohnverluste.“
„Blaupause“ für alle?
Bahnangestellte: „Wollen keine Reallohnverluste“
23.09.2025
„Krisenabschluss“
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
22.09.2025
Nulllohnrunden drohen
Zäher Verhandlungsstart zu Gehältern der Beamten
16.09.2025

Gehalts- und Lohnerhöhungen deutlich unter Inflation
Bei der diesjährigen Metaller-Lohnrunde hatten sich die Verhandler am Montagnachmittag nach nur wenigen Stunden auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 190.000 Beschäftigten geeinigt. Die Lohn- und Gehaltserhöhungen liegen deutlich unter der durchschnittlichen Inflation der vergangenen zwölf Monate: Ab 1. November 2025 steigen die Ist-Löhne und Gehälter um 1,4 Prozent, die Mindestentgelte werden um zwei Prozent angehoben. Ab dem 1. November 2026 steigen die Ist-Löhne und Gehälter um 1,9 Prozent und die kollektivvertraglichen Mindestentgelte um 2,1 Prozent.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
167.461 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
145.723 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.408 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1788 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1583 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Branchen im Vergleich
So viel verdient man in Hotellerie und Gastronomie
„Blaupause“ für alle?
Metaller-Abschluss: Unruhe in anderen Branchen
Bis zu 356 Euro sparen
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
Pause wegen Zöllen
Logistiker DHL verschickt wieder Pakete in die USA
Bundeskanzler erfreut
Metaller-Einigung „das Richtige für Österreich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf