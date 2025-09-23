Metaller-Einigung „das Richtige für Österreich“

Grüne: „Auch in schwierigen Zeiten Kompromisse möglich“

Auch die stellvertretende Klubobfrau der NEOS, Martina von Künsberg Sarre, zeigte sich am Dienstag „sehr beeindruckt“, dass der Abschluss der Metaller so schnell zustande gekommen war. Sie nahm es als Zeichen dafür, „dass die Metaller sehen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung ist, die Wirtschaft in Österreich wieder auf den richtigen Weg zu bringen“. Sie hofft nun darauf, dass auch die Beamtengewerkschaft entscheidet, in Gespräche für ein Aufschnüren des im vergangenen Jahr geschlossenen Gehaltspakets zu treten. Für Grünen-Chefin Leonore Gewessler zeigt der Abschluss, „dass auch in schwierigen Zeiten Kompromisse möglich sind“.