Neue „Einsatzwaffe“ rettete Jäger-Duo das Leben

Jagdbeute auch geborgen?

Gut möglich, dass die betuchten Jäger – einer der beiden Deutschen lebt in Vorarlberg – im Drohnen-Spendentopf einen Beitrag leisten. Immerhin verdanken sie dem Hightech-Gerät ihr Leben. Dass sich die Gämse in einem Rucksack befand und mit den Jägern ins Tal flog, war übrigens nur ein „nettes“ Gerücht, das sich als falsch entpuppte.