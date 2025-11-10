Swarovski-Krise: Was vom Stammwerk übrig bleibt

Beteiligungsfonds als Standort-Instrument?

400 Mitarbeiter müssen in Wattens gehen. Von 6500 Beschäftigten im Jahr 2007 bleiben 1800 übrig. Doch wie geht es weiter? Höfler und ÖGB-Landesvorsitzende Sonja Föger-Kalchschmied sehen Swarovski in der Verantwortung, ein Konzept und Jobgarantien für Wattens vorzulegen. Schließlich habe nicht nur die Region von der Firma, sondern auch die Firma von der Region und den Fachkräften vor Ort profitiert.