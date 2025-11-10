Wanderer planten Tour mit TikTok – gerieten in Not

Zwei junge Erwachsene sind am Wochenende in den Allgäuer Alpen in der bayerisch-tirolerischen Grenzregion von der Bergwacht gerettet worden, weil sie schlecht ausgestattet und unerfahren eine anspruchsvolle Strecke absolvieren wollten. Die beiden hätten ihre Tour eigenen Angaben zufolge mit Tiktok geplant, teilte die bayerische Bergwacht am Montag mit. In dem schneebedeckten Gelände auf etwa 2.000 Metern in der Nähe zu Österreich hätten sie sich weder vor noch zurück getraut.