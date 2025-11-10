Vorteilswelt
Im Schnee gefangen

Wanderer planten Tour mit TikTok – gerieten in Not

Österreich
10.11.2025 19:44
In den Allgäuer Alpen herrschen schon winterliche Bedingungen. (Symbolbild)
In den Allgäuer Alpen herrschen schon winterliche Bedingungen. (Symbolbild)(Bild: APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

Man sollte Social Media wohl nicht immer zu 100 Prozent bei der Reiseplanung vertrauen: Das mussten zwei junge Wanderer am Wochenende auf die harte Tour lernen. Sie hatten ihre Wanderung mit TikTok geplant. Plötzlich kamen sie nicht mehr weiter und gerieten in Bergnot.

0 Kommentare

Zwei junge Erwachsene sind am Wochenende in den Allgäuer Alpen in der bayerisch-tirolerischen Grenzregion von der Bergwacht gerettet worden, weil sie schlecht ausgestattet und unerfahren eine anspruchsvolle Strecke absolvieren wollten. Die beiden hätten ihre Tour eigenen Angaben zufolge mit Tiktok geplant, teilte die bayerische Bergwacht am Montag mit. In dem schneebedeckten Gelände auf etwa 2.000 Metern in der Nähe zu Österreich hätten sie sich weder vor noch zurück getraut.

Tour war zu anspruchsvoll
Nachdem sie den Notruf alarmiert hatten, wurden die beiden mit einem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen. Sie wollten den Angaben zufolge eine äußerst anspruchsvolle Tour über den Jubiläumsweg zum Schreckensee wandern.

Bergwacht warnt vor unüberlegten Wanderungen
„Derzeit herrschen ab ca. 1.600 m Höhe tief winterliche Bedingungen“, schreibt die Bergwacht auf ihrem Facebook-Account. Touren durch dieses anspruchsvolle Terrain sollten zu dieser Jahreszeit nur von erfahrenen Alpinisten unternommen werden. Außerdem, so die Bergretter, müssen die teuren Rettungseinsätze von den Wanderern selbst übernommen werden, wenn diese keine entsprechende Versicherung haben.

