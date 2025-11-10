Thermen immer beliebtere Alternative zu Flugreisen

Pomper freut sich: „In den Herbstferien hatten wir trotz der zunehmend kurzfristigen Buchungen eine 99-prozentige Auslastung und rund 600 Gäste täglich im Hotel.“ Der November begann mit über 160 belegten Zimmern und die Tendenz sei steigend. Über die Weihnachtstage sind noch Zimmer verfügbar, so Pomper: „Zwar auch nicht mehr jede gewünschte Variante, doch wenn man etwas flexibel ist, dann findet man noch das passende Zimmer.“