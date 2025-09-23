This is how much metalworkers will actually receive gross and net

Because employers and employees agreed on a two-year collective agreement on Monday, metalworkers can now see their income development over two years in advance. Entrepreneur Bernhard Angeler, who runs the website rechner.at, has calculated how much employees will receive in gross terms from November 1, 2025 and November 1, 2026 and how much they will be left with in net terms - taking into account the increase in tax brackets. Krone+ shows how wages and salaries will actually increase in a clear table.