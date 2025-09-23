No inflation adjustment
This is how much metalworkers will actually receive gross and net
At the collective bargaining negotiations for metalworkers on Monday, the social partners agreed on a deal faster than ever before: actual incomes will rise by 1.41% on November 1, 2025 and by 1.9% from November 1, 2026. We show what this means depending on current income, both gross and net.
Because employers and employees agreed on a two-year collective agreement on Monday, metalworkers can now see their income development over two years in advance. Entrepreneur Bernhard Angeler, who runs the website rechner.at, has calculated how much employees will receive in gross terms from November 1, 2025 and November 1, 2026 and how much they will be left with in net terms - taking into account the increase in tax brackets. Krone+ shows how wages and salaries will actually increase in a clear table.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.