Emma Watson schockt: „Job war seelenzerstörend“

Hollywood – Sie war der Weltstar aus „Harry Potter“, gefeiert als Hermine Granger und mit 19 Jahren bereits Millionärin. Doch jetzt enthüllt Emma Watson (35) die dunkle Seite des Ruhms – und ihre Worte sitzen.
Seit 2019 stand die Schauspielerin nicht mehr vor der Kamera. In Greta Gerwigs „Little Women“ war sie zuletzt zu sehen – dann plötzlich Schluss. Jetzt gesteht sie im Magazin Hollywood Authentic: „Ich habe so lange so hart gearbeitet, dass mein Leben einen Tiefpunkt erreicht hat.“
Heute sagt sie: „Ich bin vielleicht so glücklich und gesund wie nie zuvor.“ Freunde, Familie, ein Zuhause – das sei jetzt ihr Lebensfundament.
Und über Hollywood? Da findet Watson klare Worte: „Ich vermisse die Schauspielerei zutiefst. Aber ich vermisse es nicht, Dinge zu verkaufen. Ich empfand das als ziemlich seelenzerstörend.“
Ein Schock-Bekenntnis – und eine klare Ansage an die Traumfabrik.
