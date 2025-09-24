Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt

Bei den Frauen steigt das Antrittsalter jedes Jahr um ein halbes Jahr. So ein schnelles Tempo habe es noch nie gegeben. Solche starken Veränderungen seien dem Vertrauen der Versicherten in das System nicht zuträglich, warnt Mayrhuber. Die Politik müsste viel umsichtiger und vor allem weitsichtiger agieren. „Wir müssen heute auf lange Sicht planen, nicht für 2030, sondern für 2040.“ In Deutschland wird das Antrittsalter auf 67 erhöht, aber in sehr moderaten Schritten – jedes Jahr um zwei Monate. „Das ist gut verkraftbar.“