ORF beendet Zusammenarbeit mit Thomas Brezina

Paukenschlag im Kinderfernsehen! Der ORF beendet nach Jahrzehnten die Zusammenarbeit mit Thomas Brezina (62) – dem Mann, der mit seinen Figuren und Geschichten ganze Generationen geprägt hat.
Offiziell spricht der Sender von einer „Neuausrichtung“ im Kinderprogramm – doch für viele Fans ist es ein harter Bruch: Ausgerechnet der erfolgreichste Kinderprogramm-Macher Österreichs verliert seinen Platz im ORF.
Nachricht sorgt für Wirbel
Brezina selbst bleibt optimistisch: „Kreativität hat keine Pause.“ Doch die Nachricht sorgt für Wirbel – schließlich standen seine Kultformate wie „Tom Turbo“ oder „Hallo Okidoki“ für Unterhaltung mit Herz und Hirn. Weiters erklärte Brezina: „Ich freue mich über viele neue Projekte, an denen ich derzeit arbeite – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.“
Ende 2025 ist Schluss
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann lobt Brezina in den höchsten Tönen – doch Fakt ist: Ende 2025 ist Schluss.
Kinder Kultformate wie „Tom Turbo“ oder „Hallo Okidoki“ werden zwar weiterhin ausgestrahlt – allerdings nur noch, solange bereits produziertes Material vorliegt. Neue Folgen wird es nicht mehr geben.
Stück TV-Geschichte geht zu Ende
ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erklärte: „Ich bedanke mich bei Tower10 KidsTV für die jahrzehntelange enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Thomas Brezina hat das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm, seine Figuren und Geschichten begeistern inzwischen Generationen von Kindern – daher hoffe ich, dass unsere gemeinsame Geschichte nur unterbrochen und noch lange nicht noch lange nicht auserzählt ist!“
Ein Stück TV-Geschichte geht damit zu Ende – zum Entsetzen vieler Eltern und Kinder, die mit Brezina aufgewachsen sind.
