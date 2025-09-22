ORF beendet Zusammenarbeit mit Thomas Brezina

Stück TV-Geschichte geht zu Ende

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erklärte: „Ich bedanke mich bei Tower10 KidsTV für die jahrzehntelange enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Thomas Brezina hat das Kinderprogramm geprägt wie kein anderer vor ihm, seine Figuren und Geschichten begeistern inzwischen Generationen von Kindern – daher hoffe ich, dass unsere gemeinsame Geschichte nur unterbrochen und noch lange nicht noch lange nicht auserzählt ist!“