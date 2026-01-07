Vorteilswelt
Ende einer Ära

„Simpsons“-Kultfigur wird in Pension geschickt

Medien
07.01.2026 14:11
Nicht nur die berühmte gelbe Familie kann es kaum fassen, auch zahlreiche Fans sind schockiert.
Nicht nur die berühmte gelbe Familie kann es kaum fassen, auch zahlreiche Fans sind schockiert.(Bild: Viennareport)

Bei einigen Fans der gelben Zeichentrickserie wird der Schrecken einigermaßen tief sitzen. Denn nach 30 Jahren wird eine der bekanntesten Nebenfiguren der „Simpsons“ in den Ruhestand geschickt.

0 Kommentare

Sein blaues Superheldenkostüm, sein rotes Cape, die rote Kappe, die schwarze Sonnenbrille und sein Gürtel voller Bierdosen sind legendär. Die Rede ist von „Duffman“, dem Maskottchen der Duff-Brauerei, für die es mit machohaftem Gehabe und seinem Slogan „Oh yeah“ warb. Doch in der jüngsten Episode, die am 4. Jänner im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde, gab „Duffman“ bekannt, dass sein Arbeitgeber nicht mehr mit ihm werben möchte. „Alle alten Werbeformen haben ausgedient. Firmenmaskottchen, Printanzeigen, Fernsehspots – die Kids von heute können nicht mal mehr die Jingles mitsingen“, bedauerte das Maskottchen und hängte sein Superheldenkostum endgültig an den Nagel.

Serientod beim Orgelspielen
Als Barry Duffman existiert die Figur zwar weiter, doch nicht mehr als aggressives und oberflächliches Testimonial, das natürlich aus Gründen der Gesellschaftskritik so überzeichnet worden ist. Erst im November starb eine ebenfalls altgediente Nebenfigur ihren Serientod. Die alte Dame Alice Glick brach beim Orgelspielen im Gottesdienst zusammen. Reverend Lovejoy und die Gemeinde waren fassungslos.

„Die Simpsons“ durchlaufen in den USA derzeit ihre 37. Staffel und wurden bereits bis zur 40. Staffel verlängert. Ein zweiter Kinofilm der Serie ist für Juli 2027 geplant.

Porträt von krone.at
krone.at
