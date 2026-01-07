„Simpsons“-Kultfigur wird in Pension geschickt

Sein blaues Superheldenkostüm, sein rotes Cape, die rote Kappe, die schwarze Sonnenbrille und sein Gürtel voller Bierdosen sind legendär. Die Rede ist von „Duffman“, dem Maskottchen der Duff-Brauerei, für die es mit machohaftem Gehabe und seinem Slogan „Oh yeah“ warb. Doch in der jüngsten Episode, die am 4. Jänner im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde, gab „Duffman“ bekannt, dass sein Arbeitgeber nicht mehr mit ihm werben möchte. „Alle alten Werbeformen haben ausgedient. Firmenmaskottchen, Printanzeigen, Fernsehspots – die Kids von heute können nicht mal mehr die Jingles mitsingen“, bedauerte das Maskottchen und hängte sein Superheldenkostum endgültig an den Nagel.