Stimmung bei Red Bull Salzburg erreicht Tiefpunkt

Der Deutsche, der im Januar seinen Dienst an der Salzach antrat, hat sämtlichen Kredit beim Anhang der Bullen verspielt. Die verdiente 0:2-Pleite gegen Sturm Graz war dabei nur die Spitze des Eisbergs. In knapp neun Monaten hat sich Salzburg spielerisch nicht wirklich weiterentwickelt, die Stimmung ist am Tiefpunkt angelangt. „Es ist völlig normal, dass ich in der Kritik stehe. Damit beschäftige ich mich nicht“, hielt Letsch nach der Niederlage gegen den Meister fest.