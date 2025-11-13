Terrorverdacht: Anklage gegen Wiederholungstäter

Offenbar hat der erste Schuldspruch nichts bewirkt: Der 18-jährige Österreicher war schon im Juli 2023 verurteilt worden – wegen ähnlicher Anschuldigungen. Damals erhielt er zwei Jahre Haft, davon 16 Monate unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. Außerdem wurde er verpflichtet, sich durch einen Bewährungshelfer betreuen zu lassen und ein Deradikalisierungsprogramm bei der Organisation Derad zu absolvieren.