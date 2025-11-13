Terrorverdacht: Anklage gegen Wiederholungstäter

Ein 18-jähriger Steirer steht im Verdacht, Teil eines Terrornetzwerks gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat am Donnerstag Anklage gegen ihn erhoben. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, andere zu Terrorakten angestiftet und sich einer terroristischen sowie kriminellen Vereinigung – dem islamischen Staat (IS) – angeschlossen zu haben.
Offenbar hat der erste Schuldspruch nichts bewirkt: Der 18-jährige Österreicher war schon im Juli 2023 verurteilt worden – wegen ähnlicher Anschuldigungen. Damals erhielt er zwei Jahre Haft, davon 16 Monate unter Bestimmung einer Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. Außerdem wurde er verpflichtet, sich durch einen Bewährungshelfer betreuen zu lassen und ein Deradikalisierungsprogramm bei der Organisation Derad zu absolvieren.
Nach dieser Verurteilung hatte der Angeklagte seine Gesinnung nicht aufgegeben, sondern laut Anklage vielmehr wieder damit begonnen, im Internet und in den sozialen Medien radikal-islamistische Inhalte zu konsumieren. Unter anderem suchte er nach Informationen zur Herstellung von Bomben und nach Berichten über vorherige terroristische Anschläge gegen westliche Länder. Das Ziel: Ebenfalls einen derartigen Anschlag im Namen des IS zu verüben.
