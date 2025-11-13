Vorteilswelt
Unter Wasser gezogen

„Schlug auf ihn ein“: Surfer überlebt Hai-Angriff

Ausland
13.11.2025 09:15
(Bild: fotomaximum - stock.adobe.com)

Ein Windsurfer hat in Australien einen Haiangriff überlebt: Der 61-Jährige wurde unter dem Wasser gezogen und wehrte sich vehement mit Schlägen und Tritten gegen das Tier. „Ich dachte nur: Das war’s – das ist der Moment, der das Ende meines Lebens bedeutet“, schilderte Andy McDonald den dramatischen Vorfall.

McDonald war auf dem Margaret River in Westaustralien unterwegs, als das Tier zuschnappte. „Es war alles wirklich schön, und dann plötzlich – bumm“, sagte der 61-Jährige gegenüber der Australian Broadcasting Corporation. Er habe sofort gewusst, dass er von einem Hai angegriffen wurde. „Alles ging unter Wasser, ich und meine gesamte Ausrüstung.“

Der Surfer erzählte, dass er das Tier geschlagen und getreten habe, um es zu vertreiben. „Ich habe einfach nur gehofft, dass keines meiner Gliedmaßen in der Nähe seines Mauls war, von dem ich keine Ahnung hatte, wo es sich befand.“

Die Gegenwehr zeigte schließlich Erfolg: Der Hai ließ von dem Australier ab und verschwand im Meer. Der Surfer kam unversehrt, aber mit einem großen Schreck davon. Sein Surfbrett dagegen weist Schäden auf: Auf einer Seite hatte das Tier ein Stück herausgebissen.

Lesen Sie auch:
Bei einer Hai-Attacke vor der Küste von Sydney ist ein Surfer tödlich verletzt worden.
Vor Australiens Küste
„Angriff von großem Hai“: Surfer tödlich verletzt
06.09.2025
Klimawandel schuld
Aggressiver Hai bleibt länger vor Sydneys Stränden
11.07.2025

Trotz dieser Nah-Tod-Erfahrung will der 61-Jährige sein Hobby nicht aufgeben. Er habe sich schon ein neues Surfbrett bestellt. „Ich gehe wieder ins Wasser. Ich gehe morgen wieder raus“, sagte er dem Sender. 

Porträt von krone.at
krone.at
