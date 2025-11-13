Trio knackte mit Werkzeug der Feuerwehr Bankomaten

Drei Männer sind in Haft

Zwei Serben im Alter von 50 und 64 Jahren sowie ein 45-jähriger Kosovare konnten von der Polizei bei einem Einbruchsversuch in ein Geldinstitut in Seebenstein im Bezirk Neunkirchen auf frischer Tat ertappt und verhaftet werden. Im Zuge der Ermittlungen konnten dem Trio sechs Einbrüche in Österreich (vier versuchte Einbruchsdiebstähle in Bankomaten, jeweils einen vollendeten Einbruchsdiebstahl in ein Kosmetikstudio und in ein Feuerwehrhaus) nachgewiesen werden. Ein Täter zeigt sich zu den Vorwürfen geständig, die beiden anderen hüllen sich in einen Mantel des Schweigens. Alle drei sitzen derzeit in U-Haft.