Große Übung bringt viel Militär auf die Straßen

Fokus auf Gratkorn, Zwaring-Pöls und Pischelsdorf

Schwerpunkt der Übung sind die Bereitstellung diverser Versorgungsgüter und die Sicherung von Nachschub- und Transportabläufen: Die Logistik spielt beim Heer eine immer größere Rolle. Das wird sich von heute bis Donnerstag auch im Straßenverkehr bemerkbar machen. Viele Militärfahrzeuge sind unterwegs, die Transportrouten gehen bis nach Hieflau und Niederösterreich. Der Fokus liegt neben Gratkorn auf dem Truppenübungsplatz Pöls südlich von Graz und auf Pischelsdorf in der Oststeiermark.