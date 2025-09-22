Große Übung bringt viel Militär auf die Straßen

Wer diese Woche in der Steiermark auf lange militärische Konvois trifft, sollte nicht verwundert sein: Eine große Versorgungs- und Logistikübung wird durchgeführt. Sie ist vor allem ein starkes Lebenszeichen der Milizsoldaten.
Vorbei sind die Zeiten, als beim Bundesheer aus Spargründen kaum große Übungen durchgeführt werden konnten. Im Vorjahr nahmen über 7000 Soldaten an der „Schutzschild 24“ mit Schwerpunkt in der Steiermark teil, diese Woche folgt die „Thunder Truck 2025“.
Sie ist vor allem ein kräftiges Zeichen der Milz, der Personalreserve des Heeres, deren Soldaten einem zivilen Beruf nachgehen. Denn erstmals seit mehr als zehn Jahren rückt das gesamte, in Gratkorn stationierte Versorgungsbataillon ein. In Summe sind es etwa 400 Milizsoldaten, dazu 140 Berufssoldaten vom Versorgungsregiment 1 aus Gratkorn und 70 Soldaten des Jägerbataillons 18 aus St. Michael. Lkw und Geräte aus ganz Österreich wurden herbeigeschafft.
Fokus auf Gratkorn, Zwaring-Pöls und Pischelsdorf
Schwerpunkt der Übung sind die Bereitstellung diverser Versorgungsgüter und die Sicherung von Nachschub- und Transportabläufen: Die Logistik spielt beim Heer eine immer größere Rolle. Das wird sich von heute bis Donnerstag auch im Straßenverkehr bemerkbar machen. Viele Militärfahrzeuge sind unterwegs, die Transportrouten gehen bis nach Hieflau und Niederösterreich. Der Fokus liegt neben Gratkorn auf dem Truppenübungsplatz Pöls südlich von Graz und auf Pischelsdorf in der Oststeiermark.
Wie bedeutend die Übung ist, belegt, dass sich mit Generalmajor Rudolf Striedinger der oberste Soldat des Landes ebenso angesagt hat wie der Milizbeauftragte Erwin Hameseder. Generell wird die Miliz in Österreich wieder aufgewertet, zu verpflichtenden Übungen hat sich die Bundespolitik allerdings noch nicht durchgerungen.
