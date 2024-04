Warum die Miliz trotz Sparkurs noch am Leben ist

„Der Personalmangel trifft alle“

Am Freitag übergab der Grazer Pochmarski das Kommando des Versorgungsbataillons an Patrick Schuster. Er nimmt also gerade Abschied, wenn beim Bundesheer wieder kräftig in Ausrüstung und Fahrzeuge investiert wird. Das sieht Pochmarski natürlich positiv. Ein Problem bleibt aber: der Personalmangel.