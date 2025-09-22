Einbrecher machten im Pinzgau große Beute

Landwirt bei Absturz unter Mäher eingeklemmt
Als ein 46-jähriger Pinzgauer nach einer mehrtägigen Reise in der Nacht auf Sonntag nach Hause kam, musste er feststellen, dass sein Haus in Zell am See massiv verwüstet wurde. Auch zahlreiche Wertgegenstände wurde gestohlen.
Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Klar ist, dass neben der Wertgegenstände auch ein Tresor und ein E-Bike gestohlen wurde.
Spuren wurden von der Polizei gesichert, die Ermittlungen laufen. Erknetnisse zu den Einbrechern gibt es derzeit noch keine.
