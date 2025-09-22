Klettersteig-Marathon am Dachstein: Stopp am Eis

Abstieg über den Randkluftsteig

Als Abstiegsweg wählten sie jedoch nicht den Schulterklettersteig, der sie in den flachen Teil des Hallstätter Gletschers geführt hätte, sondern sie stiegen zum Randkluftanstieg des Hallstätter Gletschers ab. Der Randkluftanstieg führt nach Ende des Klettersteiges über eine sehr steile Firn- bzw. Eisflanke wieder zum Einstieg des Schulterklettersteiges. Die beiden hatten für die Gletscherbegehung in diesem Bereich kein entsprechendes Equipment bei sich, weshalb sie am vereisten Gletscher aus- und mehrere Meter abrutschten; glücklicher Weise konnten sie einen Sturz in eine Gletscherspalte aber verhindern.



Mit Karabiner Trittstufen geschlagen

Sie versuchten dann mit einem Karabiner Trittstufen in den Gletscher zu schlagen, um weiter absteigen zu können. Da das Gelände jedoch noch steiler wurde, trauten sie sich schließlich nicht mehr weiter und verständigten via Notruf die Einsatzkräfte.



Föhn stoppte Hubschrauber

Die Crew des Hubschraubers der Flugpolizei versuchte zuerst eine Taurettung, die jedoch aufgrund des zu starken Föhnwindes nicht möglich war. Aus diesem Grund wurden vier Einsatzkräfte aufgeflogen, die die beiden Kletterer sicher zum Zwischenlandeplatz begleiteten, von wo aus sie ins Tal nach Ramsau am Dachstein geflogen wurden.