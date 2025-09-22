Klettersteig-Marathon am Dachstein: Stopp am Eis

Ein wahrer Klettersteig-Marathon endete für ein Sportler-Paar anders als geplant, nämlich am Gletschereis. Von dort musste das allzu dynamische Duo dann geborgen werden.
Ein 34-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Land und ein 40-jähriger Slowake starteten am Sonntag gegen 9 Uhr vom Parkplatz der Dachstein Südwandbahn in Ramsau am Dachstein zu einer Klettersteigtour, die über drei Klettersteige auf den Gipfel des Hohen Dachstein führt. Sie erreichten gegen 14.30 Uhr den Gipfel des Hohen Dachsteins und begannen nach einer ausgiebigen Rast ihren Abstieg.
Abstieg über den Randkluftsteig
Als Abstiegsweg wählten sie jedoch nicht den Schulterklettersteig, der sie in den flachen Teil des Hallstätter Gletschers geführt hätte, sondern sie stiegen zum Randkluftanstieg des Hallstätter Gletschers ab. Der Randkluftanstieg führt nach Ende des Klettersteiges über eine sehr steile Firn- bzw. Eisflanke wieder zum Einstieg des Schulterklettersteiges. Die beiden hatten für die Gletscherbegehung in diesem Bereich kein entsprechendes Equipment bei sich, weshalb sie am vereisten Gletscher aus- und mehrere Meter abrutschten; glücklicher Weise konnten sie einen Sturz in eine Gletscherspalte aber verhindern.
Mit Karabiner Trittstufen geschlagen
Sie versuchten dann mit einem Karabiner Trittstufen in den Gletscher zu schlagen, um weiter absteigen zu können. Da das Gelände jedoch noch steiler wurde, trauten sie sich schließlich nicht mehr weiter und verständigten via Notruf die Einsatzkräfte.
Föhn stoppte Hubschrauber
Die Crew des Hubschraubers der Flugpolizei versuchte zuerst eine Taurettung, die jedoch aufgrund des zu starken Föhnwindes nicht möglich war. Aus diesem Grund wurden vier Einsatzkräfte aufgeflogen, die die beiden Kletterer sicher zum Zwischenlandeplatz begleiteten, von wo aus sie ins Tal nach Ramsau am Dachstein geflogen wurden.
