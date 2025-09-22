Spital! Tom Holland bei „Spider-Man“-Dreh verletzt

Fans in Sorge um Tom Holland: Der Schauspieler musste am Freitag ins Spital gebracht werden, nachdem ein Stunt für den neuen „Spider-Man“-Film komplett schiefging.
Wie die „Daily Mail“ berichtete, sei Holland in ein Krankenhaus in der Nähe von London eingeliefert worden, weil er beim Dreh eines Stunts für „Spider-Man: Brand New Day“ gestürzt sei. Wie die britische Zeitung herausfand, erlitt der 29-Jährige dabei eine leichte Gehirnerschütterung.
Holland muss „für eine Weile“ pausieren
Auch Hollands Vater Dominic habe den Unfall am Set bestätigt, heißt es. Bei einer Wohltätigkeitsmesse am Wochenende habe dieser mitgeteilt, dass sein Sohn aufgrund seiner Kopfverletzung „für eine Weile“ pausieren müsse.
Wie es nun mit den Dreharbeiten des Blockbusters weitergehen soll, das sollte laut „Hollywood Reporter“ Anfang der Woche entschieden werden.
Ab nächstem Jahr im Kino
Wie Sony Pictures bereits im April bekannt gegeben hatte, trägt der neue „Spider-Man“ den Titel „Brand New Day“. In den Hauptrollen werden erneut Tom Holland und seine Verlobte Zendaya zu sehen sein.
Beide wurden bereits Anfang August am Set außerhalb von London fotografiert. Auf Instagram teilte der britische Schauspieler etwa zeitgleich erste Eindrücke vom Set. Und verriet: Kino-Start des neuen „Spider-Man“ ist der 31. Juli 2026.
Holland steht bereits seit „The First Avenger: Civil War“ aus dem Jahr 2016 als Spider-Man bzw. Peter Parker vor der Kamera.
Kommentare
