Zendaya wurde von Antrag „völlig überrascht“

Oft werden Heiratsanträge der Gen-Z-ler vorher zwischen den Partnern gemeinsam geplant, um sich dabei möglichst gut visuell in Szene zu setzen. Doch nicht so bei Tom Holland und Zendaya. Der „Spider-Man“-Darsteller soll laut eines Insiders in der „New York Post“ seine Freundin mit dem „Willst du meine Frau werden“ völlig überrascht haben