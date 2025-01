Zendaya und Tom Holland tragen süße Liebes-Tattoos

Bestes Beispiel: Johnny Depp. Am Oberarm des Schauspielers prangte eins der Schriftzug Winona Forever. Doch als die Liebe zu Winona Ryder zerbrach, war der Hollywoodstar in der Zwickmühle. Die Lösung: Er ließ das Tattoo in „Wino Forever“ ändern – was so viel bedeutet wie „Säufer für immer“.