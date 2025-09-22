Ein Jahr nach Bestellung: Aufregung um Gswb-Spitze

Knapp ein Jahr ist Ferdinand Hochleitner (61) Chef der Salzburger Wohnbaugenossenschaft Gswb. Im Vorfeld seiner Bestellung per 1. Oktober 2024 hatte es Unmut über die Nominierung für den Job gegeben. Hochleitner war zuvor beim Land Oberösterreich für Bau- und Immobilienmanagment zuständig. Nicht jeder war zufrieden mit der Arbeit, die der Manager dort hinterließ. Dass ein Oberösterreicher aus dem ÖVP-Umfeld an die Spitze der Gswb wechselte, passte nicht jedem in Salzburg. Auch wegen seiner Vorgeschichte. Die „Krone“ berichtete.