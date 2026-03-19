Post steckt 55 Millionen Euro in Logistikzentrum

Erfolgt ist hier der Spatenstich am Donnerstag, 19. März. Insgesamt nimmt die Post dafür 55 Millionen Euro in die Hand. Ende 2027 sollen die Baumaßnahmen – die im laufenden Betrieb stattfinden – abgeschlossen sein. Ab dann soll die Kapazität für den nach wie vor steigenden Sektor der Pakete verdreifacht werden – um bis zu 24.000 Stück pro Stunde bewältigen zu können.