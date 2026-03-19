Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unterirdisches Bauen

Post steckt 55 Millionen Euro in Logistikzentrum

Salzburg
19.03.2026 15:00
Am Donnerstag ist der Spatenstich erfolgt. Aufgrund des Platzmangels wird auch unterirdisch ...
Am Donnerstag ist der Spatenstich erfolgt. Aufgrund des Platzmangels wird auch unterirdisch gebaut.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Am Standort in Wals-Siezenheim hält die Österreichische Post auch künftig fest. Trotz der Herausforderungen durch begrenzten Platz und Höhenbeschränkungen aufgrund der Einflugschneise des Flughafens soll hier eines der modernsten Verteilerzentren Österreichs entstehen –  großteils unterirdisch.

0 Kommentare

Tiefbau statt Hochbau steht beim neuen Logistikzentrum der Österreichischen Post in Wals-Siezenheim auf dem Programm. Denn aufgrund der Einflugschneise des Flughafens ist hier kaum Luft nach oben, weshalb es in den Untergrund geht – Lichtschächte für natürliche Belichtung der Arbeitsplätze inklusive. 

Erfolgt ist hier der Spatenstich am Donnerstag, 19. März. Insgesamt nimmt die Post dafür 55 Millionen Euro in die Hand. Ende 2027 sollen die Baumaßnahmen – die im laufenden Betrieb stattfinden – abgeschlossen sein. Ab dann soll die Kapazität für den nach wie vor steigenden Sektor der Pakete verdreifacht werden – um bis zu 24.000 Stück pro Stunde bewältigen zu können. 

„Es ist eine gute Geschichte – wird aber auch eine Herausforderung, wenn wir dann mit dem Schieben der Produktion anfangen müssen“, erzählt Kurt Kübler. Er ist Standortleiter der Post für Wals und Thalgau. Während der Umbauphase müssten auch andere Logistikzentren mithelfen. „Ich fürchte mich nicht vor der Baustelle. Wir werden versuchen, dass die Kunden nichts vom Umbau merken.“

Kurt Kübler ist Post-Standortleiter für die Logistikzentren in Wals-Siezenheim und Thalgau.
Kurt Kübler ist Post-Standortleiter für die Logistikzentren in Wals-Siezenheim und Thalgau.(Bild: Markus Tschepp)

Erleichtert über die Entscheidung des neuen Logistikzentrums zeigt sich Wals-Siezenheims Bürgermeister Andreas Hasenöhrl: „Die Post ist natürlich ein ganz wichtiger Betrieb für uns – und einer der größten Kommunalsteuerzahler.“ Dabei sieht der Ortschef vor allem den Ausbau ohne Versiegelung zusätzlicher Flächen als nachhaltig. „Auch das Dach soll begrünt und eine Photovoltaik-Anlage integriert werden.“ 

Ein möglicher Anstieg des Lkw-Verkehrs sollte laut Hasenöhrl zudem auch keine Probleme bringen: „Die Belastung wird überschaubar bleiben.“ Die Lkw würden zudem ohnehin durch ein Gewerbegebiet ohne Anwohner direkt auf die Autobahn fahren. 

Lesen Sie auch:
Zwei Flüge nach Dubai sind in dieser Woche ausgefallen. Am Samstag soll allerdings wieder ...
Krieg im Iran
Dubai-Flüge ab Salzburg werden zum Glücksspiel
19.03.2026
Krone Plus Logo
Berlin und Salzburg
Wie sich Sanierung einer Oper in die Länge zieht
19.03.2026
Na dann, Prost!
Freilichtmuseum nimmt Bierkultur ins Programm auf
18.03.2026

Trotz moderner Technologien und entsprechender Hilfen – bis hin zu neuen Sortier-Systemen – will die Post den Mitarbeiterstand in Wals sogar leicht erhöhen. Geplant ist hier ein Anstieg um etwa zehn Prozent – also von 270 auf 300 Menschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
19.03.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
214.024 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
169.726 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
158.255 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1777 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1447 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal. Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der großen ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf