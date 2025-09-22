Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eklat bei Wiedersehen

Im Gerangel mit Frau fiel Schuss: Täter in U-Haft

Burgenland
22.09.2025 06:00
Im Bezirk Jennersdorf löste der Notruf der Frau Großalarm aus.
Im Bezirk Jennersdorf löste der Notruf der Frau Großalarm aus.(Bild: Privat)

„Auf mich wurde geschossen!“ Der Notruf einer burgenländischen Pensionistin löste im Bezirk Jennersdorf Großalarm aus. Alle Einheiten in der Nähe wurden zum Tatort beordert. Nach kurzer Flucht konnte der mutmaßliche Schütze gefasst werden. Er sitzt in Untersuchungshaft. 

0 Kommentare

Todesängste stand die eine Frau am Samstag aus. Mit zittriger Stimme hatte die fast 80 Jahre alte Frau zu Mittag die Polizei verständigt: „Ein Bekannter hat auf mich geschossen!“ Der verzweifelte Notruf löste einen Großeinsatz aus, alle verfügbaren Streifenwagen aus der Umgebung wurden zum Tatort nach St. Martin an der Raab beordert. Als die Beamten eintrafen, war der Schütze längst geflüchtet und verschwunden.

Schütze wollte sich beim Opfer entschuldigen
Während die Fahndung auf Hochtouren lief, meldete sich der mutmaßliche Täter per Telefon beim Opfer und wollte sich offenbar entschuldigen. Der Polizei gelang es, den Verdächtigen zur Aufgabe zu überreden. Kurz darauf ließ sich der über 70-Jährige widerstandslos festnehmen. Versuchter Mord wird dem Rentner vorgeworfen.

Wie es zu dem lebensgefährlichen Vorfall kommen konnte, war die zentrale Frage der Ermittlungen am Sonntag. Laut den vorläufigen Erhebungen kannten sich der Beschuldigte und die Pensionistin sehr gut, sie verbrachten oft viel Zeit miteinander.

Gefährlicher Eklat beim Wiedersehen
Beim letzten Besuch – der Mann hatte ein Gewehr bei sich – dürften die beiden in einem Zimmer im Erdgeschoß in eine handfeste Auseinandersetzung geraten sein. In dem wilden Gerangel fiel ein Schuss, so erste Details der Rekonstruktion. Über den Tatverdächtigen, ebenfalls aus dem Bezirk Jennersdorf, wurde die U-Haft verhängt.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 28°
Symbol heiter
Güssing
12° / 28°
Symbol heiter
Mattersburg
18° / 28°
Symbol heiter
Neusiedl am See
17° / 29°
Symbol heiter
Oberpullendorf
16° / 28°
Symbol heiter
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Ein Lokalaugenschein
„Eingenäht“ in der Justizanstalt Eisenstadt
Natur pur
150 Hektar mehr für die Artenvielfalt im Hanság
Weingut Salzl Illmitz
30.000 Euro für die Kinder-Krebshilfe gesammelt
Familien-Unterstützung
Eine kostenlose Auszeit hilft Alleinerziehenden
Bekannt von Nova Rock
Werner „Wendi“ Wendelin sagt ganz laut „Servus!“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine