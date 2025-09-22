Im Gerangel mit Frau fiel Schuss: Täter in U-Haft

Todesängste stand die eine Frau am Samstag aus. Mit zittriger Stimme hatte die fast 80 Jahre alte Frau zu Mittag die Polizei verständigt: „Ein Bekannter hat auf mich geschossen!“ Der verzweifelte Notruf löste einen Großeinsatz aus, alle verfügbaren Streifenwagen aus der Umgebung wurden zum Tatort nach St. Martin an der Raab beordert. Als die Beamten eintrafen, war der Schütze längst geflüchtet und verschwunden.