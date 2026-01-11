Tagger kennt Gegnerin für erste Grand-Slam-Quali

Tennis-Hoffnung Lilli Tagger feiert am Dienstag ihre Premiere bei einem Major-Turnier, vorerst noch in der Qualifikation. Die 17-jährige Osttirolerin trifft zum Auftakt auf die Chinesin Gao Xinyu. Die in der Australian-Open-Quali als Nummer 4 gesetzte Sinja Kraus, die den direkten Einzug in den Hauptbewerb knapp verpasst hat, startet gegen Lina Gjorcheska aus Nordmazedonien. Mit Sebastian Ofner, Jurij Rodionov und Lukas Neumayer sind insgesamt fünf ÖTV-Qualifikanten dabei.