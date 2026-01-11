Vorteilswelt
NHL:

Kasper gewinnt mit Detroit, Pleite für Vancouver

Eishockey
11.01.2026 10:57
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gregory Shamus)

Konträr sind am Samstag in der National Hockey League (NHL) die Spiele der Arbeitgeber von Marco Kasper und Marco Rossi auswärts gegen kanadische Klubs verlaufen. Kasper feierte mit den Detroit Red Wings gegen die Montreal Canadiens einen 4:0-Sieg, der Kärntner blieb ohne Scorerpunkt. Detroit führt die Atlantic Division damit weiter an. Die Vancouver Canucks, Schlusslicht der Pacific Division, unterlagen im kanadischen Duell ohne den Vorarlberger Rossi den Toronto Maple Leafs 0:5.

Bei den Edmonton Oilers wurde Leon Draisaitl vor der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die Los Angeles Kings für 1.000 Scorerpunkte in der NHL geehrt. Der Teamspieler hat diese Schallmauer als Erster durchbrochen. Im Match erhöhte Draisaitl seine Gesamtausbeute mit den Saisontoren 22 und 23 auf 1.019 Scorerpunkte.

