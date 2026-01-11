Kasper gewinnt mit Detroit, Pleite für Vancouver

Konträr sind am Samstag in der National Hockey League (NHL) die Spiele der Arbeitgeber von Marco Kasper und Marco Rossi auswärts gegen kanadische Klubs verlaufen. Kasper feierte mit den Detroit Red Wings gegen die Montreal Canadiens einen 4:0-Sieg, der Kärntner blieb ohne Scorerpunkt. Detroit führt die Atlantic Division damit weiter an. Die Vancouver Canucks, Schlusslicht der Pacific Division, unterlagen im kanadischen Duell ohne den Vorarlberger Rossi den Toronto Maple Leafs 0:5.