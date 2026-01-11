Kurdische Kämpfer zu Abzug aus Aleppo bereit

Tagelange Gefechte zwischen Regierungstruppen und SDF

Truppen der islamistischen Übergangsregierung in Damaskus und kurdische Kämpfer lieferten sich seit Dienstag Gefechte in Aleppo. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld an der Gewalteskalation, bei der mehr als 20 Menschen getötet wurden. Nach Angaben von Gouverneur Assam al-Gharib flohen bis Samstag rund 155.000 Bewohner der betroffenen, überwiegend kurdischen Viertel Sheikh Maqsoud und Ashrafijeh in andere Stadtteile oder aufs Land.