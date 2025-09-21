Vorteilswelt
Zu Erntedank

David kämpfte in Ramingstein wieder gegen Goliath

Salzburg
21.09.2025 20:30
Zu Erntedank gibt es das nur in Ramingstein: Jakob Müllner als Goliath und David Guggenberger ...
Zu Erntedank gibt es das nur in Ramingstein: Jakob Müllner als Goliath und David Guggenberger als David (li.).(Bild: Roland Holitzky)

Da Summa is umma: Mit reich geschmückter Erntedankkrone und einer feierlichen Prozession bedankte sich Ramingstein für die reichen Gaben der letzten Monate. Und dann rückten in der Lungauer Gemeinde auch noch die biblischen Figuren aus.

Die Ernte ist eingefahren, das Gras gemäht. Der Herbst steht vor der Tür. Mit einer prächtig geschmückten Erntedankkrone zeigten sich vor allem Bauern und Landjugend von Ramingstein am Sonntag für den Sommer noch einmal erkenntlich. Selbst wenn die zuletzt höchst sommerlichen Temperaturen den Herbst noch nicht verkünden wollten.

Die feierliche Prozession zum Ende des Sommers, samt reichlich geschmückte Erntekrone, führte ...
Die feierliche Prozession zum Ende des Sommers, samt reichlich geschmückte Erntekrone, führte durch den Ort.(Bild: Roland Holitzky)

Die Lungauer Gemeinde hat zum Erntedankfest mit einem weiteren Aufputz aufzuwarten. Die biblischen Figuren David und Goliath treten zum Schaukampf an. Das Schauspiel, bei dem der kleine David den Riesen mit der Steinschleuder besiegt, reicht in Ramingstein bis ins Mittelalter zurück.

Über Jahrzehnte in Vergessenheit geraten, wird es seit den 1990er Jahren regelmäßig zum Erntedankfest aufgeführt. Eine praktische Fügung ist, dass der 14-jährige David Guggenberger bei dem Schauspiel bereits zum fünften Mal den biblischen Helden David gibt.

Folgen Sie uns auf