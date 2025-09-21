David kämpfte in Ramingstein wieder gegen Goliath

Die Ernte ist eingefahren, das Gras gemäht. Der Herbst steht vor der Tür. Mit einer prächtig geschmückten Erntedankkrone zeigten sich vor allem Bauern und Landjugend von Ramingstein am Sonntag für den Sommer noch einmal erkenntlich. Selbst wenn die zuletzt höchst sommerlichen Temperaturen den Herbst noch nicht verkünden wollten.