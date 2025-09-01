Lungau war am Wochenende Harmonika-Hotspot

Am Samstag wurden auf Hütten am Speiereck Harmonika-Klänge angestimmt. Und Weltmeister René Kogler gab schließlich am Abend bei einem gemeinsamen Spiel den Takt an. Gabi aus Niederösterreich (Harmonikaspielerin): „Ich bin zum ersten Mal im Lungau und komme ganz sicher wieder. Die Harmonika packe ich auch ein. Ich will hier dann im Winter auf einer Skihütte spielen.“