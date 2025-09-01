Lungau war am Wochenende Harmonika-Hotspot

Beim bereits zweiten internationalen Harmonika-Treffen in St. Michael kamen mehr als hundert Musiker in den Lungau. Es wurde an unterschiedlichen Plätzen aufgespielt. Und die Vereine tischten auch noch allerhand andere Genüsse auf.
Beim zweiten internationalen Treffen wurde St. Michael zum Zentrum der Harmonika-Virtuosen. Am Freitag war Auftakt an verschiedensten Plätzen im Ort. Mehr als hundert Könner aus ganz Österreich und darüber hinaus waren angereist.
Am Samstag wurden auf Hütten am Speiereck Harmonika-Klänge angestimmt. Und Weltmeister René Kogler gab schließlich am Abend bei einem gemeinsamen Spiel den Takt an. Gabi aus Niederösterreich (Harmonikaspielerin): „Ich bin zum ersten Mal im Lungau und komme ganz sicher wieder. Die Harmonika packe ich auch ein. Ich will hier dann im Winter auf einer Skihütte spielen.“
Zu Musik-Genuss auch Kulinarik und Kunst
Bei einer Handwerksausstellung von Lungauer Vereinen wurden allerhand Köstlichkeiten wie Honigprodukte aufgetischt. Ein Blickfang war die Holz-Harmonika, die Künstler Sepp Kerschhaggl live schnitzte.
Organisator Erwin Bayr zieht zufrieden Bilanz: „Wir sind überwältigt, dass so viele Teilnehmer gekommen sind. Es waren drei wunderbare Tage.“
Kommentare
