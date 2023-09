Biblische Gestalten zogen durch Ramingstein

In dem Gebäude, das am Sonntag offiziell im Zuge des Erntedankfestes eröffnet wurde, konnte die Gemeinde Wohnungen für 24 Pensionisten und einen Nahversorger unterbringen. Durch die zentrale Lage können die Bewohner aktiv am Gemeindeleben teilnehmen. So auch am Erntedankfest am Sonntag.