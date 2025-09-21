Lobbyist wirft Licht auf die „Schattenrepublik“

Im Herbst 2004 moderierte eine Hochegger-Firma auf Einladung der ÖBB einen Workshop, um Namen für die neue Hochleistungsbahn zu finden. Dort fiel der Name noch nicht – Railjet tauchte erstmals bei einer internen Präsentation der ÖBB am 18. November 2004 auf.

Hochegger ließ nichts anbrennen. Am 29. November 2004 meldete er Railjet zur Eintragung beim Markenregister an. Als die ÖBB einige Monate später die Marke Railjet selbst eintragen lassen wollten, erhob der PR-Manager Widerspruch.

Am 12. April 2007 einigte man sich nach längeren Streitereien: Es wurde die Zahlung von 180.000 Euro (inklusive Umsatzsteuer) an Hochegger vereinbart.