Trump verlängert Frist für TikTok-Verkauf erneut

TikTok als Politikum

Trump äußerte sich vor Journalisten am Sonntag (Ortszeit) nicht eindeutig zu den Aussichten für TikTok. Er schloss weder ein Verbot noch eine Fristverlängerung aus und betonte, dass die Verhandlungen weiterliefen. „Es hängt an China.“ Die Gespräche in Madrid sind die vierte Verhandlungsrunde innerhalb von vier Monaten über die Handelsstreitigkeiten der beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Eine erste, rund sechsstündige Sitzung wurde am Sonntagabend beendet. Zuletzt hatten sich die Delegationen im Juli in Stockholm auf einen 90-tägigen Handelsfrieden geeinigt. Trump hatte die aktuellen US-Zölle auf chinesische Waren in Höhe von rund 55 Prozent bis zum 10. November verlängert.