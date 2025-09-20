Ein Mann im Widerstand gegen „Die Nashörner“

Starker Bezug zur Gegenwart

Mit der Metapher der „Rhinozeritis“ wird eine Verwandlung bezeichnet, die aus Menschen angepasste Dickhäuter macht. Sie unterwerfen sich freiwillig einer diktatorischen Ideologie, die sich schleichend in die Gesellschaft gräbt. Nur Berenger, ein Büroangestellter, kämpft gegen die Verrohung und Gleichgültigkeit.

Es geht um den Verlust von Zusammenhalt, um sozialen Druck, den wenige Mächtige auf die Masse ausüben, letztendlich um den Verlust kritischem Denken, was in Zeiten von Populismus und Social-Media-Druck besonders relevant ist.