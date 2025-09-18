Vorteilswelt
Musiktheaterpreis

Preise für Linzer Rock-Musical und Conchita

Oberösterreich
18.09.2025 15:00
Conchita Wurst in „LuziWuzi“
Conchita Wurst in „LuziWuzi“(Bild: Mag. Rita Newman)

Der Circus Roncalli in Wien war heuer der Schauplatz für die Vergabe des 13. Österreichischen Musiktheaterpreises. Und: Wiener Häuser und die Salzburger Festspiele sahnte ab. Aber das Landestheater Linz holte sich zumindest einen Preis - und Conchita Wurst, gebürtige Oberösterreicherin, ebenso.

Während der große Sänger Ferruccio Furlanetto für sein Lebenswerk geehrt wurde, gab es ein Wettrennen zwischen Staatsoper und Musik Theater an der Wien.

Je vier Ehrungen bekamen diese etablierten Musikhäuser. Mit zwei Schikaneder-Statuetten gingen hingegen die Salzburger Festpiele aus der Gala. Insgesamt wurden Preise in 15 Kategorien aus dem Feld Oper, Operette und Musical vergeben.

„School of Rock“ (2023), Landestheater Linz
„School of Rock“ (2023), Landestheater Linz(Bild: Winkler Reinhard)

Auch Oberösterreich konnte punkten
 „School of Rock“, das im Jahr 2023 am Landestheater Linz zu sehen war, wurde als beste Gesamtproduktion im Musical ausgezeichnet. Das Publikum liebte diese frische, junge Produktion, die „Krone“ jubelte damals: „eine Geschichte voller Energie und Musik“.

Conchita Wurst, die aus Gmunden stammt und bis heute enge Verbindungen zu Oberösterreich pflegt, begeisterte mit „Luziwuzi – Ich bin die Kaiserin“ im Rabenhof Theater Wien – Beste Off-Produktion.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

krone.tv

