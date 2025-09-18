Preise für Linzer Rock-Musical und Conchita

Der Circus Roncalli in Wien war heuer der Schauplatz für die Vergabe des 13. Österreichischen Musiktheaterpreises. Und: Wiener Häuser und die Salzburger Festspiele sahnte ab. Aber das Landestheater Linz holte sich zumindest einen Preis - und Conchita Wurst, gebürtige Oberösterreicherin, ebenso.