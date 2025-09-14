Prohaska: „Du musst mit dem Herzen dabei sein“

Fünf Ruderer sanken mit Boot im Hallstättersee
Wellen waren zu hoch
Herbert Prohaska feiert seinen 70. Geburtstag nicht nur am grünen Rasen, sondern auch „Auf dem roten Stuhl – live“ im Linzer Posthof: Bernhard Egger plaudert mit dem „Jahrhundertfußballer“ über Musik, Leben – und natürlich das runde Leder. Und „Schneckerl“ greift selbst zum Mikro und präsentiert eine Mischung aus Austropop, italienischen Klängen und Rock’n’Roll. Was er daran so mag, verrät er im „Krone“-Talk.
Er ist nicht nur Österreichs „Jahrhundertfußballer“, sondern auch ein echtes Original: Herbert „Schneckerl“ Prohaska feierte am 8. August seinen 70. Geburtstag, die „Krone“ berichtete bereits ausführlich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.