Prohaska: „Du musst mit dem Herzen dabei sein“

Herbert Prohaska feiert seinen 70. Geburtstag nicht nur am grünen Rasen, sondern auch „Auf dem roten Stuhl – live“ im Linzer Posthof: Bernhard Egger plaudert mit dem „Jahrhundertfußballer“ über Musik, Leben – und natürlich das runde Leder. Und „Schneckerl“ greift selbst zum Mikro und präsentiert eine Mischung aus Austropop, italienischen Klängen und Rock’n’Roll. Was er daran so mag, verrät er im „Krone“-Talk.