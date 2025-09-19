Krisen-Tanz auf den Trümmern der Weltpolitik

Ab Sonntag jetten alle, die glauben, in der Welt etwas zu sagen zu haben, nach New York, wo Montag die 80. Generalversammlung der UNO beginnt; genannt „Jahrmarkt der Weltpolitik“. Genau diese Weltpolitik liegt in Trümmern, wie die Ruinen von Gaza. Faustrecht statt Vertragsrecht breitet sich in einer Welt aus, die aus den Fugen geraten ist. Nichts funktioniert mehr.