„Funktioniert nicht und verwirrt beide Fahrer“

„Völliger Blödsinn“

Auch Sky-Experte Timo Glock störte sich an der Aussage von Zak Brown in Singapur. Der McLaren-CEO meinte damals, Norris‘ hartes Manöver gegen Piastri werde Konsequenzen haben, ohne diese genauer zu erläutern. „Keine Ahnung, was diese Aussagen sollen. Meine Meinung ist: Entweder sage ich da ganz klar nach außen, was Sache ist, oder ich sage besser gar nichts. Dieses ‘Ja, es gab da was‘ und ‘Wir haben irgendwas gemacht‘ – das ist doch völliger Blödsinn“, so der 91-fache GP-Fahrer. „Dass eine so kleine Berührung Gegenstand einer Team-internen Untersuchung wurde, ist ohnehin komplett lächerlich. Beide fahren um die WM. Soll der eine den anderen vielleicht höflich vorbeiwinken? Dieses ganze Thema ‘Wir haben uns alle lieb‘ und ‘Wir reden jetzt im Stuhlkreis mal darüber‘ – da muss ich ehrlich sagen, dass ich anfange zu zweifeln.“