In Olympia-Ort „noch ziemlich alles Baustelle“

Die Olympischen Spiele in Italien 2026 rücken immer näher. Österreichs Rodel-Asse haben im Rahmen einer internationalen Testwoche den Eiskanal von Cortina d‘Ampezzo erstmals unter die Lupe genommen. Im elfköpfigen Team war auch Noah Kallan dabei. Das Pongauer Nachwuchstalent hatte wie seine Kollegen neun Rodeltage in Italien. „Die Bahn hat eine eigene Charakteristik, ist interessant“, sagt der SSM-Absolvent. Da bei Olympia nur drei Einsitzer pro Nation starten dürfen, gibt es mehrere interne Qualifikationsläufe. Einer davon fand in Cortina statt, Kallan wurde wie zu erwarten hinter den vier Weltklasse-Läufern Nico und David Gleirscher, Jonas Müller und Wolfgang Kindl Fünfter. „Ich bin gut reingekommen und ganz zufrieden für das erste Mal auf der Bahn“, meint der Ebener.