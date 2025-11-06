Dutzende Hakenkreuze aus Blut sorgen für Schock

Insgesamt seien bisher fast 50 Fahrzeuge registriert worden – viele von ihnen mit dem verbotenen Symbol beschmiert. Ein spezieller Vortest habe ergeben, dass es sich bei der Substanz um menschliches Blut handeln dürfte. Ein Verdächtiger konnte wenige Stunden nach einem Zeugenaufruf festgenommen werden. Ob es sich um das Blut des mutmaßlichen Täters handelte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.