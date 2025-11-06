Gott ist auch bei der WM der Fels in der Brandung

„Glaube gibt mir große Sicherheit“

„Die EM war extrem wichtig für uns, da konnten wir Erfahrungen sammeln, wir können sicher noch einiges rausholen“, so die Altmünsterin, die am Weg zu einer möglichen Medaille auch auf Unterstützung von „oben“ hofft. Denn Minichmayr ist sehr gläubig, ist Gott passend zum Küstenrudern ihr Fels in der Brandung. „Der Glaube gibt mir eine ganz große Sicherheit im Leben, ich muss mich nicht rein durch Erfolg definieren. Ich bin extrem ehrgeizig und ich will Erfolg haben, aber ich weiß, dass es nicht das Wichtigste ist. Und das hilft mir enorm in solchen Situationen. Die Liebe von Gott erfüllt mich mehr als alles andere“, so die 26-Jährige, die auch täglich mit dem Schöpfer spricht.