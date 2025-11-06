Tschechien: Regierung nun offiziell zurückgetreten

Slowakischer Bahnchef könnte neuer Verkehrsminister werden

Unterdessen wurde bekannt, dass der Generaldirektor der Slowakischen Bahn (ŽSR) Ivan Bednárik der neue Verkehrsminister in der tschechischen Regierung werden könnte. Indirekt bestätigte er das selbst im slowakischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Laut der Koalitionsvereinbarung soll die Bewegung ANO neun Regierungsposten, einschließlich des Premierministers, erhalten. Die Ministerposten sind doch noch nicht vollständig geklärt. Babiš will dem tschechischen Präsidenten eine Liste bis Ende November präsentieren.