„Ein Wunder?“ Überraschende Ansage von Tennis-Ass

„Noch niemandem erzählt“

Seit März hat der Australier aufgrund einer hartnäckigen Knieverletzung kein Match mehr auf der Tour bestritten. „Ich will es nicht verschreien, aber irgendetwas daran hat sich verändert, sodass ich drei, vier Tage lang jeweils anderthalb bis zwei Stunden auf dem Platz trainieren und mich danach tatsächlich erholen und darauf aufbauen konnte“, gibt sich Kyrgios nun motiviert für eine Teilnahme am ersten Grand Slam des neuen Jahres.