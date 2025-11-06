„Ein Wunder?“ Überraschende Ansage von Tennis-Ass

Das wäre durchaus eine Überraschung! Nimmt Nick Kyrgios nach seiner langen Verletzungspause im Jänner schmerzfrei an den Australian Open teil? Der Tennis-Bad-Boy hat nun zumindest mit einer Ansage für Aufsehen gesorgt. Demnach habe er hinsichtlich seines angeschlagenen Knies ein „Wunder“ erlebt ...
„Ich weiß nicht, ob ich es ein Wunder nennen soll oder was auch immer, aber mein Knie fühlt sich an, als wäre es um ein paar Jahre jünger geworden“, erklärt Kyrgios gegenüber der „Australian Associated Press“. Damit stellt er klar: Die Austrialian Open im Jänner sind für ihn durchaus ein Ziel!
„Noch niemandem erzählt“
Seit März hat der Australier aufgrund einer hartnäckigen Knieverletzung kein Match mehr auf der Tour bestritten. „Ich will es nicht verschreien, aber irgendetwas daran hat sich verändert, sodass ich drei, vier Tage lang jeweils anderthalb bis zwei Stunden auf dem Platz trainieren und mich danach tatsächlich erholen und darauf aufbauen konnte“, gibt sich Kyrgios nun motiviert für eine Teilnahme am ersten Grand Slam des neuen Jahres.
Für einen Start in seiner Heimat bräuchte der 30-Jährige allerdings eine Wildcard des Veranstalters. Denn aufgrund seiner langen Ausfallzeit ist das Tennis-Ass in der Weltrangliste auf Platz 652 abgerutscht. An seine Chance glaubt Kyrgios jedenfalls und fügt abschließend hinzu: „Das ist wirklich aufregend, und ich habe es noch niemandem erzählt. Ich habe ein neues Leben auf dem Platz.“
