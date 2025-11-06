Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hielt er noch Geheim

„Ein Wunder?“ Überraschende Ansage von Tennis-Ass

Tennis
06.11.2025 15:44
Nick Kyrgios möchte an den Australian Open teilnehmen.
Nick Kyrgios möchte an den Australian Open teilnehmen.(Bild: AFP/COREY SIPKIN)

Das wäre durchaus eine Überraschung! Nimmt Nick Kyrgios nach seiner langen Verletzungspause im Jänner schmerzfrei an den Australian Open teil? Der Tennis-Bad-Boy hat nun zumindest mit einer Ansage für Aufsehen gesorgt. Demnach habe er hinsichtlich seines angeschlagenen Knies ein „Wunder“ erlebt ...

0 Kommentare

„Ich weiß nicht, ob ich es ein Wunder nennen soll oder was auch immer, aber mein Knie fühlt sich an, als wäre es um ein paar Jahre jünger geworden“, erklärt Kyrgios gegenüber der „Australian Associated Press“. Damit stellt er klar: Die Austrialian Open im Jänner sind für ihn durchaus ein Ziel!

Lesen Sie auch:
Nick Kyrgios legt gegen Jannik Sinner nach.
Legt gegen Sinner nach
Kyrgios wittert Verschwörung: „Stinkt zum Himmel“
15.10.2025

„Noch niemandem erzählt“
Seit März hat der Australier aufgrund einer hartnäckigen Knieverletzung kein Match mehr auf der Tour bestritten. „Ich will es nicht verschreien, aber irgendetwas daran hat sich verändert, sodass ich drei, vier Tage lang jeweils anderthalb bis zwei Stunden auf dem Platz trainieren und mich danach tatsächlich erholen und darauf aufbauen konnte“, gibt sich Kyrgios nun motiviert für eine Teilnahme am ersten Grand Slam des neuen Jahres.

Für einen Start in seiner Heimat bräuchte der 30-Jährige allerdings eine Wildcard des Veranstalters. Denn aufgrund seiner langen Ausfallzeit ist das Tennis-Ass in der Weltrangliste auf Platz 652 abgerutscht. An seine Chance glaubt Kyrgios jedenfalls und fügt abschließend hinzu: „Das ist wirklich aufregend, und ich habe es noch niemandem erzählt. Ich habe ein neues Leben auf dem Platz.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
131.171 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.060 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
116.195 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf