Entdecker erklärt Deutschlands Wunderstürmer

„Zwei Kölsch“-Urgestein Michael Wurzer: „Alles richtig gemacht, Julian Nagelsmann! Und fetten Glückwunsch an Said! Mit dieser Nominierung machst du einen ganzen Verein und eine ganze Stadt stolz. Der FC hat wieder einen Nationalspieler und ganz Deutschland bewundert uns für diese geniale Entwicklung im Verein!“

Südkurven-Original Till Quitmann: „Dass El Mala ausgerechnet vor dem Derby nominiert wird, macht die Sache umso schöner, wurden die Brüder in „Lachbach“ einst aussortiert.“