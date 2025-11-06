Entdecker erklärt Deutschlands Wunderstürmer

Er ist DIE Sensation der bisherigen Bundesliga-Sensation in Deutschland. Der Kölner Said El Mala wurde für seinen tollen Saisonstart am Donnerstag mit der Berufung ins DFB-Team belohnt. In der „Krone“ freut sich sein Entdecker. . .
Unter Olaf Janßen wurde der brillante Außenstürmer erstmals als Profi eingesetzt, seinerzeit bei Viktoria Köln (3. Liga).
Fußball ist Selbstvertrauen, das hat er im Moment, dadurch wurde er nominiert
DFB-Legende Dieter Müller über Said El Mala
Der Ex-Coach (heute beim SV Sandhausen) freut sich wie Bolle für seinen früheren Schützling, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn für die anstehenden Spiele gegen Luxemburg und die Slowakei berufen hat: „Einfach einer Bilderbuchgeschichte! In Gladbach wurde er in der Jugend aussortiert, kickte dann auf dem Bolzplatz herum, landete in Meerbusch und schließlich bei der Viktoria, als wir ihn als ganz jungen Spieler ins Trainingslager in die Türkei mitgenommen und ins kalte Profiwasser geschmissen haben. Da sah man: Er hat was Außergewöhnliches. Im ersten Spiel hat er direkt sein erstes Tor gemacht.“
Janßen weiter: „Natürlich hat man damals schon bei Viktoria Köln das Potenzial gesehen. Die Skills sind außergewöhnlich. Man darf dem Jungen viel zutrauen. Er war schon immer klar und bodenständig und hat hart an sich gearbeitet, vor allem im Defensivverhalten. Julian Nagelsmann nominiert ihn nicht aus Jux und Dollerei.“
Mit vier Toren und zwei Vorlagen hat sich Shootingstar El Mala schon jetzt in die Herzen der Fans des 1. FC Köln geschossen.
Kölns Kult-Anhänger Martin Schlüter: „Ein 19-Jähriger vom FC spielt für Deutschland. Das ist so unglaublich schön. Und jetzt werden wir Weltmeister!“ El-Mala-Fan Yener Kisla: „Der Junge ist die Hoffnung vom FC, mal ganz oben zu spielen und auch sehr bodenständig. Hoffentlich bleibt der so!“
„Zwei Kölsch“-Urgestein Michael Wurzer: „Alles richtig gemacht, Julian Nagelsmann! Und fetten Glückwunsch an Said! Mit dieser Nominierung machst du einen ganzen Verein und eine ganze Stadt stolz. Der FC hat wieder einen Nationalspieler und ganz Deutschland bewundert uns für diese geniale Entwicklung im Verein!“
Südkurven-Original Till Quitmann: „Dass El Mala ausgerechnet vor dem Derby nominiert wird, macht die Sache umso schöner, wurden die Brüder in „Lachbach“ einst aussortiert.“
Köln-Legende freut sich für Nachfolger
Der Hype um den 19-Jährigen, nach dem angeblich bereits die Bayern und Borussia Dortmund die Fühler ausgestreckt haben sollen, ist in der Domstadt schon jetzt grenzenlos.
Janßen weiter: „Warum sollte er nicht mit zur WM fahren? Speziell als Joker kann er mit seiner Schnelligkeit immer ein belebendes Element sein. Der Junge ist brutal schwer zu verteidigen.“
Auch Ex-DFB-Held und Köln-Idol Dieter Müller (EM-Torkönig 1976) freut sich für seinen Nachfolger: „Ich finde das jetzt toll, das freut mich. Endlich mal wieder ein Nationalspieler aus Köln. Toll, dass Julian Nagelsmann auf junge Leute setzt. El Mala wirkt sehr befreit, ist ein Straßenfußballer, ist sehr schnell, hat einen guten Torinstinkt. Fußball ist Selbstvertrauen, das hat er im Moment, dadurch wurde er nominiert.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.